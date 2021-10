Championnats du monde de pumptrack – Aiko Gommers décroche le titre mondial chez les dames

Aiko Gommers a remporté la médaille d’or chez les élites dames lors des championnats du monde de pumptrack en BMX dimanche à Lisbonne au Portugal.

►►► À lire aussi : Le pumptrack : le BMX 2.0 (VIDEO)

Le pumptrack est une discipline rapide et spectaculaire qui se déroule sur une piste artificielle semblable à une piste de BMX. À Lisbonne, Gommers a réalisé un parcours sans-faute avec un chrono de 29.75 et a devancé l’Américaine Payton Ridenour et la Suissesse Christa von Niederhäusern.