Aniol Serrasolses, le kayakiste qui descendait sur la neige

"Le but de ce projet, c’était de faire du kayak en dehors de son élément. J’ai toujours voulu descendre la neige en kayak et unir les quatre éléments que sont la terre, l’air, l’eau et le feu. Profitant du grand hiver que le Chili a connu en 2020, et des difficultés à voyager en raison de la situation dans laquelle nous vivons, j’ai décidé que c’était l’année pour développer le projet," a expliqué le kayakiste de 29 ans .

Sa spécialité, c’est le kayak et les chutes d’eau vertigineuses. Aniol Serrasolses est un passionné de sport extrême et la crise sanitaire ne l’a pas empêché de réaliser un projet complètement fou. L’Espagnol a voulu repousser ses limites entre snow kayaking et kayak classique en descendant un volcan chilien enneigé et en réalisant notamment un double kickflip au-dessus d’une chute d’eau, figure qui n’avait jamais été réalisée auparavant.

Mais pour réaliser cette séquence, le sportif espagnol a dû s’y prendre à plusieurs reprises, avec parfois de lourdes chutes : "Vous savez, vous jouez, vous jouez et à la fin, parfois on se crashe. A un moment, j’arrivais rapidement et j’ai commencé à tourner de façon incontrôlée, j’ai foncé et j’ai heurté un morceau de glace qui m’a fait voler à plus de 10 mètres en l’air et j’ai atterri sur de la neige vraiment dure. J’ai mis mes mains pour amortir l’impact et je me suis presque cassé le poignet, mais je m’en suis sorti sans blessure et j’ai continué à filmer toute la journée. C’est à ce moment-là que j’ai su qu’il fallait s’assurer que nos répliques étaient réussies et que je n’étais pas équipé pas comme ça parce que la neige fait mal."

L’idée du snow kayaking est apparue en 2002 grâce à des kayakistes autrichiens. Le principe est simple : un kayak, une pagaie, une pente avec de la neige et il n’y a plus qu’à se lancer dans la descente. Depuis, beaucoup de compétitions ont été organisées, notamment par une célèbre marque de boisson énergisante. La plupart des participants sont des kayakistes sur l’eau, comme Aniol Serrasolses, mais la discipline reste ouverte à tout le monde. Notre compatriote Maxime Richard s’est d’ailleurs déjà essayé au snow kayaking il y a quelques années, mais à une plus petite échelle, en descendant le raidillon du circuit de Spa-Francorchamps.