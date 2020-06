Anak Verhoeven offre à l'escalade belge un exploit historique

La jeune femme n’était d’ailleurs pas la seule à reluquer la réussite de cette voie. Le grimpeur Simon Lorenzi s’y attaquait aussi depuis plusieurs jours. Quelques jours plus tôt, le garçon a donné le ton sur Instagram : " À partir de maintenant, la bataille commence pour une des voies les plus difficiles de Belgique ". C’est finalement Anak Verhoeven qui a remporté rapidement le défi. " Tout est allé très vite. Je n’ai même pas vu Simon sur la voie. Il n’était pas là en même temps que moi. "​​​​​​

L’ascension d’ Anak Verhoeven a fait beaucoup de bruit dans la communauté des grimpeurs belges et même européens. Mais l’emplacement de la falaise est lui gardé secret, par peur que le lieu n’attire trop les foules. " Je n’ai pas trop réfléchi au côté 'exploit historique' de ma performance ", explique la grimpeuse. " C’est une nouvelle voie dure en Belgique qui est née, et je suis contente de l’avoir ouverte. Après, quand j’ai posté la nouvelle sur Instagram, ça a eu beaucoup plus de retentissement que ce que je pensais. Je ne m’attendais pas du tout à ça. "

Anak Verhoeven a réussi début juin l’ascension en falaises la plus difficile jamais effectuée en Belgique. A défaut de pouvoir rejoindre ses parois de prédilection en France et en Espagne, la jeune Belge a transformé la fermeture des frontières en défi noir-jaune-rouge.

L’exploit est à portée de main

La voie est cotée 8c + /9a : les Belges capables de grimper à un tel niveau se comptent sur les doigts d’une main. Et les falaises wallonnes, hors confinement, sont rarement leur terrain de jeu prioritaire.

Le mercredi 3 juin, Anak Verhoeven et son père-entraîneur se sont rendus pour la cinquième fois sur le site. La grimpeuse s’est échauffée, a travaillé encore les quelques mouvements de la voie qui lui manquaient avant de tenter une première ascension complète. " Je fais toujours attention à bien mémoriser tous les mouvements avant de faire une tentative d’ascension. ", explique-t-elle. " Selon moi, ça ne sert à rien de faire des essais et de les rater car tu ne connais pas les méthodes, tu ne sais pas trop où tu dois placer tes pieds… En temps normal, je préfère ne plus devoir travailler la voie le jour où j’essaye une ascension complète. Mais ici, je n’ai pas trop eu le choix. "

La voie est en grande partie en dévers et fait une vingtaine de mètres. " Ce n’est pas très long, mais ce n’est pas pour cela que c’est moins compliqué ", ajoute-t-elle. La première tentative est un échec : Anak Verhoeven chute sur le dernier mouvement difficile. Elle décide de réétudier le passage et de faire quelques ajustements pour l’essai suivant. " C’est toujours un peu stressant quand tu te dis : je sais que je peux faire la voie, mais est-ce que j’ai encore assez de force aujourd’hui pour la réussir ?’ " La grimpeuse prend une pause. L’exploit est à portée de main.

La deuxième tentative sera la bonne. " Au moment de terminer la voie, j’étais vraiment soulagée. ", décrit Anak. " Ça fait vraiment du bien de finir une voie dans laquelle tu as mis beaucoup d’énergie et de concentration, car tant que tu ne l’as pas réussie, tu n’as rien. Si tu tombes, même au tout dernier mouvement, ça ne compte pas ! Au final, je trouve que j’ai mieux grimpé la deuxième fois. J’étais moins stressée, je ne sais pas pourquoi. J’ai fait ce mouvement un peu risqué là-haut, et puis c’était bon. " La grimpeuse descend de la paroi et prend son père dans ses bras. La pression retombe.