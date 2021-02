Alpinisme : Le Belge Sean Villanueva O’Driscoll réalise une première mondiale en Patagonie

"La traversée du Fitz Roy avec une corde, une flûte et quelques cadeaux d’anniversaire". Tels sont les mots du sponsor de Sean Villanueva O’Driscoll. Car le Belge a réalisé une première mondiale dans le milieu de l’alpinisme.

Sept ans après la première tentative réussie par la cordée Tommy Caldwell et Alex Honnold, le Belge, qui a fêté ses 40 ans pendant son odyssée, s’offre donc la première en solitaire et en sens inverse.

"Pour fêter mon anniversaire, je me suis offert sept gâteaux, certains avec du glaçage, et quelques accompagnements supplémentaires ! L’acoustique était bonne sur les sommets" a déclaré le Belge sur sa page Facebook.

Cette performance incroyable a été saluée par le grimpeur américain Colin Haley : " Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’ascension en solitaire la plus impressionnante jamais réalisée en Patagonie, et je me demande même si ce n’est pas tout simplement l’ascension la plus impressionnante jamais réalisée en Patagonie en général."