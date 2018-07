70 kilomètres de Hastière à Andenne, un Namurois traverse sa province à la nage

Julien Deneyer a accompli une sacrée performance ce samedi. Le triathlète namurois, habitué des épreuves de longues distances (Ironman, traversée de la Manche), a descendu la Meuse de Hastière à Andenne ... à la nage. Soit 70 kilomètres.



Il s'est élancé ce samedi matin aux petites heures pour ce défi complètement fou. Les conditions météos (faible débit du fleuve et vent contraire) ne lui ont pas facilité les choses. Mais il est parvenu à traverser la province de Namur à la nage après 17 heures et 3 minutes d'effort !



Les dix écluses, qui jalonnaient le parcours, ont constitué ses seules plages de "repos". Pour des raisons évidentes de sécurité, Julien a franchi ces obstacles via la berge.



Ce exploit n'est en fait qu'une mise en bouche pour Julien Deneyer. Il s'attaquera en début septembre à l'un des triathlons les plus difficiles du Monde : l'Enduroman. Le principe est "simple" relier Marble Arch dans le centre de Londres à l'Arc de Triomphe de Paris, le Challenge est immense (140 km à pied, la traversée de la Manche à la nage et 300 kilomètre à vélo). Dans l'histoire, seuls 28 téméraires ont réussi à rejoindre le sommet des Champs Elysées.