Yule s'adjuge le slalom de Kitzbühel, Marchant éliminé en 1ère manche

Le Suisse Daniel Yule a remporté le slalom de Coupe du monde de Kitzbühel, dimanche en Autriche, devant l'Autrichien Marco Schwarz et le Français Clément Noël. Yule, 26 ans, décroche son 3e succès de la saison en slalom, après Madonna di Campiglio et Adelboden au début du mois. Armand Marchant, ralenti par une grosse faute, a terminé 50e de la première manche et a été privé de la seconde.