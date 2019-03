Vlhova s'adjuge le géant de Spindleruv Mlyn, Shiffrin proche du globe de la spécialité

Petra Vlhova a remporté le slalom géant de Spindleruv Mlyn, vendredi en Tchéquie. La Slovaque s'est montrée la plus rapide au terme des deux manches de cette épreuve de Coupe du monde dames de ski alpin, devançant l'Allemande Viktoria Rebensburg et Mikaela Shiffrin. L'Américaine est désormais toute proche de décrocher le globe de la spécialité.

Vlhova, récente championne du monde du géant, a donc été la plus régulière. Avec un temps cumulé de 2:24.69, elle a repoussé Rebensburg à 11 centièmes. La Tchèque de 23 ans a décroché sa 9e victoire en Coupe du monde, la 5e de la saison.

Après avoir réalisé le 4e temps de la première manche, Shiffrin a signé le chrono le plus rapide dans la seconde pour se hisser sur le podium. Déjà lauréate du globe de slalom, l'Américaine compte 97 points d'avance sur Vlhova alors qu'il reste 100 points à distribuer. La Française Tessa Worley, qui était la plus proche de Shiffrin au classement avant la course, n'a terminé que 7e et abandonne tout espoir de petit globe.

Au général, Shiffrin, assurée de remporter un troisième gros globe de rang, affiche 1854 points, contre 1175 pour Vlhova.

Samedi, un slalom sera au programme des skieuses dans la station du nord de la Tchéquie. La semaine prochaine (13-17 mars), le Cirque Blanc verra les dernières épreuves de Coupe du monde se disputer à Soldeu, en Andorre.