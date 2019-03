Vandendries fait tomber le record de Belgique de ski de vitesse, qui tenait depuis plus de 20 ans

Le Belge Joost Vandendries a battu ce lundi le record de Belgique de ski de vitesse lors de la coupe du monde de Vars organisée sur la mythique piste de Chabrières, la pente la plus rapide du monde ou a été établi le record du monde d’Ivan Origone (254,958 kilomètres/heure en 2016). La nouvelle marque belge est désormais de 218,845 kilomètres/heure (le précédent record était de 215,311 et tenait depuis...1997).

L’aboutissement d’une vie pour le skieur belge qui courait après ce record depuis 9 ans. Ce lundi, les conditions étaient parfaites. Une neige transformée et inondée de soleil qui a permis aux skieurs d’atteindre de très hautes vitesses malgré le départ différé et situé 150 mètres plus bas que le sommet.

Le ski de vitesse, c’est une discipline extrême, pratiquée par quelques dizaines de coureurs seulement à l’échelle de la planète. Des chiffres qui donnent le tournis : une piste de 1,4 kilomètres de longueur, 435 mètres de dénivelé, une pente maximale de 98% et une déclivité moyenne de 52,5% !

Grâce à ce record, Joost a pris la 12ème place de l’avant-dernière manche de la coupe du monde remportée par le skieur local Simon Billy (227,560 kilomètres/heure). Il est actuellement 8e au ranking mondial dominé par Simone Origine (sextuple champion du monde et détenteur de 10 globes de cristal).

Samedi, le skieur belge avait également pris la 12ème place des championnats du monde organisés sur cette même piste de Vars.