Un skieur monégasque revit une descente de Coupe du monde dans son jardin

Comme tous les sportifs, les skieurs ont été impactés par le coronavirus. Leur fin de saison a été complètement chamboulée. A l’heure de la reprise des entraînements, certains ont déjà les spatules qui démangent.



C’est le cas du Monégasque Arnaud Alessandria. A cette période de l’année, le travail est principalement physique. Mais pour rompre la monotonie du confinement et se rappeler de bons souvenirs, le skieur de 26 ans a mis sur pied tout un harnachement qui lui a permis de simuler sa descente de Lake Louis au Canada. Pour l’anecdote, il a participé à cette épreuve en novembre 2018 et avait terminé 62e.



Pas sûr que cela soit très "utile" physiquement, mais ce n’était sans doute pas le but.