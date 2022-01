Trois nouveaux cas positifs au Covid-19, le ski alpin s'inquiète à un mois des JO

Deux ans après son apparition, le Covid-19 est toujours bien présent et le variant Omicron a redonné du souffle au coronavirus qui frappe notamment le circuit féminin de la Coupe du monde de ski alpin. Après les deux stars féminines la Suissesse Lara Gut-Behrami (mi-décembre) et l'Américaine Mikaela Shiffrin (lundi dernier), ou encore la championne du monde autrichienne Katharina Liensberger, ce sont trois nouvelles contaminations qui ont été confirmées lundi par la fédération suisse de ski. Elles concernent Camille Rast, Mélanie Meillard et Aline Danioth.

La présence de ces dernières au slalom de Zagreb programmé mardi est déjà exclue. Il semble également peu probable qu'elles puissent revenir pour les courses du week-end prochain (slalom le samedi 8, géant le dimanche 9) à Kranjska Gora, en Slovénie.

Lara Gut-Behrami, double championne du monde 2021, n'a pas encore repris la compétition et Mikaele Shiffrin n'a pas confirmé sa présence à Zagreb.

Les cas positifs se multiplient sur le circuit féminin. De nombreux suiveurs et plusieurs membres des différents encadrements ont aussi été infectés fin décembre.

Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin doivent débuter dans un mois (4-20 février) sous de strictes conditions sanitaires mais le directeur de course du ski alpin masculin à la FIS (fédération internationale de ski) Markus Waldner a récemment déclaré qu'il s'agirait presque d'un "miracle" si "vraiment tous les meilleurs athlètes du monde prenaient le départ" en Chine.