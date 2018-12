Tom Lahaye-Goffart 5e de l'Individuel d'Obertillach en IBU Cup

Le biathlon belge se porte bien et l'air autrichien lui réussit.



Le week-end dernier a été excellent à Hochfilzen en Coupe du Monde avec le top 10 de Florent Claude en poursuite et la 13e place du relais. Ce mercredi en IBU Cup (la 2e division), c'est Tom Lahaye-Goffart qui a brillé.



Il a tout simplement réalisé la meilleure performance de sa carrière avec une superbe 5e place sur un Individuel (20km, 4 tirs), remporté par le Français Simon Fourcade.



Porté par un magnifique, sans-faute au tir, Tom a livré la course parfaite. "C'est mon premier 20/20 en carrière, je crois que j'ai bien choisi mon jour", nous a-t-il confié. Et dire qu'il a failli ne pas prendre le départ à cause d'un dos douloureux.



Thierry Langer, auteur d'un 18/20, s'est lui classé 16e.