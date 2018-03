Swings termine 5e à Amsterdam, le Néerlandais Roest champion du monde

Comme l'an dernier à Hamar en Norvège, Bart Swings a pris la 5e place des championnats du monde toutes distances de patinage de vitesse, dimanche au stade Olympique d'Amsterdam. Le Néerlandais Patrick Roest, 22 ans, est sacré champion du monde en surprenant son compatriote Sven Kramer, tenant du titre et champion du monde à neuf reprises, seulement 4e et le Norvégien Pedersen, leader avant la dernière épreuve, le 10.000m, victime d'une chute.



Bart Swings a pris la 4e place du 10.000m, 4e et dernière épreuve du week-end (réservée aux 8 meilleurs), en 13:51.45. Le Suédois Nils van der Poel l'a emporté en 13:40.38 devant Patrick Roest (13:44.94) et le Néerlandais Marcel Bosker (13:49.49) pour son premier championnat du monde.



Victime d'une chute, (57-57, 67-67) Pedersen a du se contenter de la 5e place en 14:00.60. Au classement général final, Bart Swings termine 5e du classement allround avec 156.266 points. Le titre mondial, son premier, revient à Patrick Roest (154.547), 23 ans, de l'équipe LottoNL-Jumbo devant Pedersen (154.941). Bosker, 3e (155.953), complète le podium.



C'était la première compétition du Louvaniste, 27 ans, après sa médaille d'argent dans l'épreuve du départ groupé (mass start) à Pyeongchang aux Jeux Olympiques d'hiver le mois dernier. Chez les dames, le titre était revenu samedi, pour la première fois, à une Asiatique, la Japonaise Miho Takagi, 23 ans.