Svindal est toujours là et s'impose en Super-G à Val Gardena

Le Norvégien Aksel Lund Svindal a remporté vendredi sa première victoire de la saison de Coupe du monde de ski alpin sur une de ses courses favorites, le super-G de Val Gardena (Italie), dominé pour la 5e fois.

Parti avec le dossard 6, l'Italien Christof Innerhofer pensait avoir fait la course parfaite à domicile et rayonnait sur le "hot seat", siège où patiente le leader de la compétition. Jusqu'au passage d'Aksel Lund Svindal sept concurrents plus tard, qui l'a privé d'une première victoire sur le circuit depuis 5 ans pour 5/100e de seconde.

Une poussière de temps que le colosse norvégien (1m89, 97 kg) a pris l'habitude de faire tomber de son côté.

Double vainqueur du gros globe de cristal (2007 et 2009), c'est la 36e victoire en Coupe du monde de Svindal, qui rejoint l'Autrichien Benjamin Raich au 7e rang de ce classement des plus grands skieurs masculins, et lui permet de s'emparer de la tête du classement général de la Coupe du monde et du classement du globe de super-G.

"C'était l'une de mes plus grandes idoles quand j'ai rejoint le circuit de Coupe du monde, c'est cool", a-t-il commenté en conférence de presse.

Opéré à la main gauche

Agé de 35 ans, le Norvégien n'a pas été épargné par les blessures durant sa longue carrière débutée il y a 17 ans, notamment après deux lourdes chutes, l'une en novembre 2007 à Beaver Creek (Etats-Unis), l'autre en janvier 2016 à Kitzbühel (Autriche).

Toujours revenu, Svindal a encore été opéré à la main gauche le mois dernier, le forçant à skier le bâton attaché à son gant.

Interrogé sur l'affaire du masque à oxygène utilisé par le vainqueur allemand du géant de Beaver Creek Stefan Luitz, il a estimé que "des règles ont été enfreintes, donc il faut une sanction. C'est juste triste parce que selon moi c'est une erreur dont il a peu profité, je ne pense pas que l'oxygène fasse la différence".

La Fédération internationale de ski (FIS) n'a toujours pas clos son enquête sur le cas et annoncé d'éventuelle sanction.

Derrière Innerhofer, 2e, le compatriote de Svindal, Kjetil Jansrud, double tenant du globe de super-G, a pris la 3e place pour son 50e podium en carrière sous le soleil de Val Gardena.

Le podium a failli être bousculé par le Français Johan Clarey, finalement 4e après s'être élancé avec le dossard 50, une performance rare sur une piste détériorée par le passage de ses concurrents.

Le Français, sur un tracé dessiné par son entraîneur Xavier Fournier-Bidoz, confirme ainsi un excellent début de saison (5e à Lake Louise puis à Beaver Creek en descente).

Les spécialistes de la vitesse enchaînent samedi avec une descente (départ à 10h45 GMT).