Special Olympics Belgium organisera en octobre les premiers Jeux Nationaux d’Hiver

Special Olympics Belgium (SOB), l’organisation olympique pour les athlètes ayant un handicap mental, organisera du 13 au 15 octobre la première édition des Jeux Nationaux d’Hiver à SnowWorld Landgraaf, aux Pays-Bas, qui possède la seule piste de compétition officielle en salle de la FIS (fédération internationale de ski) au monde.

Pendant ces trois jours, 235 athlètes ayant un handicap mental pourront s’imprégner de l’atmosphère olympique dans quatre disciplines, à savoir le ski (40 athlètes), le snowboard (40), le snowshoeïng (60) et le floorball (95).

"Nous sommes positifs et nous décomptons les jours jusqu’en octobre pour pouvoir enfin rencontrer nos athlètes", déclare Zehra Sayin, CEO de Special Olympics Belgium. "Il est très important pour nous de les voir faire ce qu’ils aiment le plus, c’est-à-dire s’entraîner à un niveau compétitif et rencontrer d'autres athlètes. Nous espérons que d’ici là, le public sera à nouveau le bienvenu afin que chacun puisse partager notre joie et venir soutenir nos athlètes".

Par ailleurs, les athlètes des Jeux Nationaux d’Hiver peuvent se faire dépister gratuitement dans trois des huit disciplines de santé du programme "Healthy Athletes" de Special Olympics : Healthy Body, Health Promotion et Diabetes Prevention. De nombreuses activités et un après-ski festif le jeudi et le vendredi sont également au programme dans le village olympique, qui sera construit autour des bâtiments du complexe d’hiver.