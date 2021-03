Ski alpinisme : Maximilien Drion 5e des championnats du monde

Ce jeudi, notre compatriote Maximilien Drion a récolté la cinquième place lors des championnats du monde de ski alpinisme qui se déroulent à Andorre. Une performance impressionnante dans un sport qui sera plus que probablement olympique en 2026.

Depuis plusieurs années, Maximilien Drion, installé à Vercorin, dans le Valais en Suisse, enchaîne entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine, plus de 300.000 mètres de dénivelé positif par an. Dixième du sprint mardi, le skieur de 23 ans a bouclé le vertical au cinquième rang donc. Samedi, place à l'individuel, l'épreuve reine.

"J'en avais les larmes aux yeux, c'est extraordinaire", a résumé le Belge.