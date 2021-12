Ski alpin - Slalom Val d'Isère : Armand Marchant réalise la 2e meilleure performance de sa carrière avec une 7e place

Armand Marchant a signé la deuxième meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde en terminant 7e du slalom de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dimanche en France.

Auteur du 18e temps lors de la première manche après la disqualification du Français Victor Muffat-Jeandet en 46.11, Marchant a réalisé une excellente seconde manche avec le 3e temps en 46.43.

Cette performance permet au skieur de Thimister de terminer à une 7e place finale en 1:32.54, soit la deuxième meilleure performance de sa carrière après sa 5e place à Zagreb le 5 janvier 2020. La saison dernière, il avait terminé 16e à Schlamding le 26 janvier 2021.

"Je me suis très bien senti dès le début mais j'ai eu un plus de mal dans le bas, comme souvent à Val d'Isère. Cela me montre qu'il me reste du travail et j'en suis très heureux", a confié Marchant au micro d'Eurosport.

La victoire est revenue au Français Clément Noel qui a signé le meilleur temps lors des deux manches. Avec un chrono de 1:30.52, il s'est imposé avec 1.40 d'avance sur le Suédois Kristoffer Jakobsen et 1.85 sur le Croate Filip Zubcic.

Tenant du gros globe de cristal, Alexis Pinturault avait été éliminé lors de la première manche.

Au classement de la Coupe du monde, le Suisse Marco Odermatt, vainqueur du slalom géant samedi à Val d'Isère, reste en tête avec 446 points devant l'Autrichien Matthias Meyer (310) et le Norvégien Aleksander Kilde (229).