Ski alpin : Armand Marchant "n'aurait pu espérer une meilleure préparation" même s'il a eu le Coronavirus

Armand Marchant n'aurait pas pu espérer une meilleure préparation en vue de la nouvelle saison de Coupe du monde de ski alpin, même s'il a souffert du Covid-19 il y a une dizaine de jours. Le skieur de Thimister l'a déclaré mercredi en visioconférence avec différents médias.

Marchant, 22 ans, disputera sa première manche de Coupe du monde le 21 décembre à l'occasion d'un slalom dans la station italienne d'Alta Badia. Avant cela, il effectuera, du 8 au 25 novembre, un stage en Suède, où il pourrait disputer un slalom de préparation.

Seule ombre au tableau durant sa préparation, le Thimistérien a eu le Covid-19. "C'était il y a une dizaine de jours. Je l'ai eu en France, quand on devait attaquer le stage à Tignes. C'était surtout digestif et intestinal et j'étais très fatigué. Je n'étais pas très bien pendant cinq ou six jours. Maintenant je suis pleinement remis. J'ai quand même pu faire trois jours de ski à Tignes. Et puis, selon le protocole de la Fédération internationale (FIS), si on prouve qu'on a développé les anticorps, on peut rester huit semaines sans être obligé de faire des tests. Je vais faire un test sanguin demain ou après-demain pour voir si je les ai développés."

Hormis ce contretemps, Marchant est satisfait de sa préparation. "J'ai 40 ou 50 jours de ski dans les jambes depuis début juin. J'ai pu beaucoup m'entraîner physiquement durant le confinement. J'ai eu une préparation 'au poil'. Je n'ai pas eu de problèmes au dos ou à mon genou. Tout s'est bien déroulé et je sens que physiquement, j'ai vraiment passé un cap. Et derrière, on se sent mieux sur les skis et dans la vie de tous les jours quand on se sent fort physiquement. Tous les feux sont au vert, je n'aurais pas pu espérer une meilleure préparation pour cet hiver."

Lors de sa terrible chute à Adelboden en janvier 2017, Marchand avait été victime d'une fracture du plateau tibial, mais aussi d'une déchirure des ligaments croisés et du ménisque. Il avait dû subir pas moins de sept opérations. Concernant son genou gauche, Marchant explique: "On ne peut pas dire qu'il est à 100 pour cent. Je ne pense qu'il ne le sera jamais. Mais il s'en rapproche tout doucement. L'écart entre mon bon genou et mon mauvais genou commence à diminuer. Ils commencent à devenir similaires. Le genou a passé un cap, je le sens plus stable, plus fort. Cela aide beaucoup. L'an passé, il fallait encore faire des choses pour éviter qu'il ne soit trop sollicité. Là, cette année, on peut aller plein gaz sur chaque séance. Cela change pas mal les choses pour passer un cap physiquement", a conclu Marchant.