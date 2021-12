Armand Marchant a pris la quatrième place du slalom de Coupe d’Europe de Pozza di Fassa, en Italie. Le skieur de Thimister confirme sa bonne forme en ce début de saison.



Marchant a commencé son hiver en force avec une superbe 7e place à Val d’Isère, la deuxième perf' de sa carrière en Coupe du monde. Pour garder le rythme, il est "descendu" en Coupe d’Europe. Et son ski est visiblement bien en place.



8e de la première manche, il est grimpé à la 4e position en seconde. La victoire est revenue – comme le week-end dernier – au Français Clément Noël. Le Norvégien Alexander Steen Olsen et l’Américain Jett Seymour complètent le podium à respectivement 1'15'' et 1'25'' du Vosgien. Notre compatriote a lui concédé 1’81'' au vainqueur du jour.



Prochaine étape pour Marchant, le slalom nocturne de Madonna di Campiglio.