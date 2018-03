Shiffrin reste solide et s'impose en slalom à Are

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté le slalom des finales de la Coupe du monde de ski alpin, samedi à Are (Suède), écrasant littéralement la concurrence et signant ainsi sa septième victoire de la saison dans sa discipline de prédilection.

A tout juste 23 ans -- elle a fêté son anniversaire mardi -- elle remporte son 43e succès en Coupe du monde, dont 32 entre les piquets serrés.

Shiffrin avait déjà dominé la première manche en début de matinée. Elle avait devancé l'Autrichienne Bernadette Schild à 49/100, et la Slovaque Petra Vlhova (+0.55).

Lors du second parcours où le podium a été totalement bouleversé, Shiffrin a signé le meilleur temps, et s'impose donc logiquement dans l'épreuve, devant la Suissesse Wendy Holdener (+1.58) et la Suédoise Frida Hansdotter (+1.59).

Après cette finale à rebondissements, le podium général du slalom féminin se retrouve également bouleversé. Shiffrin, assuré de l'emporter depuis une semaine, conforte sa domination, mais c'est finalement Holdener qui pointe en deuxième position, prenant la place de Vhlova, qui a manqué de rythme samedi et a terminé 11e du slalom d'Are. Cette contre-performance lui coûte le podium de la discipline, où elle termine 4e, Hansdotter montant sur la troisième marche.