Sam Maes s'impose en géant, Coronet Peak continue de sourire aux Belges

Sam Maes a remporté le slalom géant de Coronet Peak, vendredi en Nouvelle-Zélande, décrochant sa première victoire de la saison. Le skieur belge de 21 ans s'est imposé en 1:46.39 devant l'Autrichien Magnus Walch et le Slovaque Adam Zampa, dans cette épreuve comptant pour l'Australian New Zealand Cup.

Dries Van den Broecke s'est classé 17e (1:47.41) et Armand Marchant n'a pas pris le départ de la 2e manche.



Maes, dossard 4, s'est montré le plus rapide du premier tracé. Il a ensuite bien négocié la deuxième manche pour garder ses distances avec Walch et résister au retour de Zampa, deuxième chrono du deuxième acte.



La piste de Coronet Peak continue de sourire à nos compatriotes. Sam Maes est le troisième Belge à s'imposer dans la station néo-zélandaise en quelques semaines. Dries Van den Broecke y avait remporté un slalom le 13 août dernier, tandis qu'Armand Marchant s'est adjugé un Super-G mardi. Le skieur de Thimister a ainsi renoué avec la victoire plus de deux ans après son grave accident à Adelboden qui lui a valu 7 opérations et 31 mois loin des pistes.



Un autre géant était au programme ce samedi. Dries Van den Broecke s'est classé 12e. Sam Maes, dossard 1, ne s'est pas élancé. Armand Marchant n'était pas inscrit. La victoire est revenue au Suisse Marco Reymond.