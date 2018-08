Sam Maes décroche sa quatrième victoire en Nouvelle-Zélande

Sam Maes s'est une nouvelle fois imposé dans une course FIS en Nouvelle-Zélande mardi. Le numéro 1 mondial chez les juniors (U21) l'a emporté dans le second slalom géant comptant pour la Coupe ANC (Australian New Zealand Cup) à Coronet Peak, Queenstown.

C'est sa 4e victoire en Nouvelle-Zélande depuis le début de la saison qui a démarré le 12 août. Ce qui lui permet de rentrer aussi dans le top 40 du classement mondial FIS. Lundi, Sam Maes avait pris la 2e place du premier slalom géant derrière son rival slovaque, Adam Zampa. Il avait remporté deux slaloms géants et un slalom à la mi-août, déjà à Coronet Peak.

Deux slaloms sont encore au programme mercredi et jeudi pour clore un séjour de sept semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sam Maes sera de retour en Belgique avant de regagner l'Autriche où il vit à Zell am See.

L'Anversois, 20 ans, 32e du slalom géant des Jeux Olympiques d'Hiver de Pyeongchang en février, dispute cette saison des courses de Coupe du monde et de l'Europacup.

Lundi :

- Slalom géant:

1. Adam Zampa (Svq) 1:46:41.

2. Sam Maes (BEL) 1:46.93

3. Steffan Winkelhorst (P-B) 1:47.72

...

40. Tom Verbeke (BEL) 1:51.85

Mardi :

- Slalom géant:

1. Sam Maes (BEL) 1:57.10

2. Mathias Graf (Aut) 1:57.69

3. Mattias Roenngren (Suè) 1:57:92.

...

N'a pas fini la première manche: Tom Verbeke (BEL)