Sam Maes champion de Belgique de slalom géant

Sam Maes a décroché le titre de champion de Belgique de slalom géant samedi à Val Thorens, en France. Le jeune skieur de 19 ans a remporté la course FIS faisant office de championnat de Belgique en 1:35.33 à l'issue des deux manches.

Il a devancé le Français Simon Piolaine (1:36.74) et le Tchèque Adam Kotzmann (1:36.76). Pour le compte de l'épreuve nationale, Sam Maes a devancé Dries Van den Broecke (6e en 1:38.13), 2e. Eric Lahaye (12e en 1:39.33) complète le podium du championnat de Belgique.

Vendredi, Julie De Leeuw, 16 ans, avait été sacrée chez les dames.

Mardi, Marjolein Decroix et Dries Van den Broecke avaient été sacrés en slalom. Les épreuves du Combiné et du Super-G, prévues mercredi et jeudi, ont dû être annulées.