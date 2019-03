Sam Maes 12e du géant de Kranjska Gora, un résultat historique pour la Belgique

Sam Maes, tout récent double médaillé de bronze aux Mondiaux juniors, a signé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde de ski alpin. Le Belge, 20 ans, a pris la 12e place du slalom géant de Kranjska Gora, remporté samedi en Slovénie par le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Parti avec le dossard N.35, Maes a signé le 23e temps de la première manche. L'Anversois a ensuite sorti le grand jeu dans le seconde, réalisant tout simplement le 2e chrono de tous les participants. Cette performance lui a longtemps permis de s'installer dans le fauteuil de leader.

Sam Maes, qui vit en Autriche, était déjà rentré à deux reprises dans le top 30 d'une épreuve de Coupe du monde, chaque fois en géant. Il a terminé 28e à Val d'Isère puis 21e à Saalbach en décembre dernier.



Avec sa douzième place, il fait mieux qu'Armand Marchant (18e du slalom de Val d'Isère en 2016). Il améliore même le meilleur résultat absolu pour un skieur ou une skieuse belge jusque-là détenu par Karen Persyn (16e du slalom de Maribor en 2009).

Aux avant-postes, Kristoffersen, s'est montré le plus régulier. Après avoir dominé la première manche, il a confirmé sa bonne forme du moment dans la seconde. Le Norvégien, champion du monde de la discipline à Are, a signé sa 18e victoire en Coupe du monde, la 3e en géant. Kristoffersen a devancé son compatriote Rasmus Windingstad de 0.24 seconde et le Suisse Marco Odermatt de 0.56.

Seulement 6e, l'Autrichien Marcel Hirscher n'est toujours pas assuré mathématiquement du gros globe.