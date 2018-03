Record de vitesse pour Kjeld Nuis, flashé à 93 km/h en patinage

93 km/heure. C'est le record de vitesse établi mercredi derrière une auto qui le protégeait du vent sur une piste naturelle de glace de 1500 mètres sans virage à Lulea, en Suède, par le Néerlandais Kjeld Nuis, 28 ans, double champion olympique (1.000 et 1.500 m) à Pyeongchang. Il n'a certes pas atteint les 100 km/heure, mais a quand même été nettement plus rapide que sur les pistes normales couvertes de 400 mètres, où il ne dépasse pas les 60 km/heure.

Nuis était soutenu dans cette tentative par son sponsor Red Bull et l'université technique d'Eindhoven.

"C'était très bizarre, comme expérience", a-t-il avoué. "C'était comme si je volais sur cette glace. Ma performance est collective puisque l'équipe qui l'a préparée jour et nuit pendant une semaine comprend plus de quarante personnes. Cela s'est finalement très bien passé. On est à la fois euphorique et soulagé. Je suis presque aussi ravi qu'aux Jeux Olympiques..."

Nuis a notamment été aidé par l'ancien champion du monde Erben Wennemars, assis à côté de Mikaela Ahlin-Kottulinsky qui pilotait la voiture, à laquelle il donnait l'ordre d'accélérer ou de ralentir.

"Je savais que je n'atteindrais pas les 100 km/heure", a avoué Kjeld Nuis. "Mais maintenant que je m'en suis quand même sensiblement approché, pourquoi ne pas essayer une prochaine fois. Mais après mes vacances dans les Iles du Cap Vert", conclut-il.