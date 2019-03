Quatrième sacre mondial pour Papadakis et Cizeron en danse sur glace

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde de danse sur glace pour la quatrième fois, samedi à Saitama (Japon), deux mois après avoir remporté un cinquième titre européen consécutif.

Sur la glace japonaise, les vice-champions olympiques 2018 ont totalisé un score record de 222,65 points pour devancer les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (211,76) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (210,40).

Papadakis (23 ans) et Cizeron (24 ans) avaient déjà été médaillés d'or mondial en 2015, 2016 et 2018. Ils deviennent le septième duo quadruple champion du monde et se rapprochent à deux unités du record de sacres détenu par les Soviétiques Lyudmila Pakhomova/Alexandr Gorshkov (six titres en 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et 1976).