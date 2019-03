Paris gagne la descente de Soldeu, Feuz conserve le petit globe de cristal

L'Italien Dominik Paris s'est offert la descente des finales de la Coupe du monde de ski alpin messieurs, mercredi à Soldeu en Principauté d'Andorre. Il a devancé le champion du monde en titre le Norvégien Kjetil Jansrud de 34/100es et l'Autrichien Otmar Striedinger de 41/100es.



Paris décroche son 7e succès de la saison, le 6e en coupe du monde et le 4e en descente après Bormio, Kitzbühel et Kvitfjell. La coupe du monde de la spécialité revient au Suisse Beat Feuz, très régulier tout au long de la saison, et encore 6e mercredi. Il conserve à 32 ans le petit globe de cristal décroché une première fois l'an dernier.

En cas de victoire de Dominik Paris, Beat Feuz qui possédait 80 points d'avance au classement au départ devait terminer dans le Top 12 pour être assuré de la victoire finale de la coupe du monde de descente. Il totalise 540 points. Paris échoue à 20 points.

Paris, pourra prendre sa revanche jeudi dans le Super-G des finales de Soldeu. Champion du monde en titre de la spécialité, l'Italien de 29 ans est en tête de la course au petit globe de la spécialité avant cette ultime épreuve.

Cette 8e et dernière descente et 35e des 38 épreuves de la saison ne réunissait que les 22 meilleurs spécialistes de la campagne 2018-2019. Elle n'offrait des points qu'aux quinze premiers au lieu des trente meilleurs habituellement.

Marcel Hirscher était déjà assuré de remporter son 8e gros globe de cristal consécutif, la Coupe du monde générale. L'Autrichien ne dispute pas les épreuves de vitesse.