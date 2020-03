"Parfois, je n'étais pas à l'aise sur la glace": Bart Swings critique malgré sa victoire en coupe du monde

Sa saison de patinage s'est très bien terminée mais Bart Swings est critique sur ses propres prestations. La victoire du classement final de la Coupe du Monde et son titre européen en départ groupé (mass start) ne peuvent pas cacher sa mauvaise prestation lors des Mondiaux à Salt Lake City (par distances) et Hamar (toutes distances).

"Par moments, je ne me sentais pas à l'aise sur la glace. Et c'est donc difficile de bien patiner", a déclaré Swings le week-end dernier à Heerenveen. C'était notamment le cas lors des Mondiaux à Salt Lake City (Utah). "Mais au bout de dix jours, j'ai senti que j'avais moins de vitesse". Il avait alors commencé à douter avant de remporter le titre européen qui ne l'a pas aidé à surmonter ses problèmes. Dans les dernières semaines de la saison, il s'est alors entraîné avec le Néerlandais Jan Blokhuijsen. Une collaboration qu'il souhaite poursuivre afin d'intégrer l'équipe IKO dont Blokhuijsen fait partie. Les deux patineurs avaient d'ailleurs travaillé ensemble par le passé. "J'ai connu mes plus belles années avec Jan. En 2015, c'était ma meilleure année sur les patins".

"Je n'ai pas pu amener ma force sur la glace cette saison"

Swings fêtera ses 30 ans en 2021, un an avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Un cap qui ne l'effraie pas du tout. "J'ai le sentiment que je n'ai jamais été aussi fort. Je récupère vite. Le problème c'est que je n'ai pas pu amener ma force sur la glace cette saison. C'est frustrant. Je ne peux plus commettre les mêmes erreurs que par le passé". À la question de savoir s'il prendra sa retraite à l'issue des Jeux Olympiques d'hiver de 2022, il répond clairement. "Les Jeux ne seront certainement pas le point final. Je prends du plaisir à faire ce sport et je profite d'être un athlète. J'espère pouvoir faire cela encore longtemps. Pékin est un gros objectif et la saison prochaine sera un nouveau pas dans cette direction".