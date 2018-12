Nouvelle victoire de Shiffrin dans le Super G de Saint-Moritz

Le Super G de Saint-Moritz, 8e des 38 épreuves de Coupe du monde de ski alpin féminin, a été enlevé par Mikaela Shiffrin, samedi en Suisse. L'Américaine a devancé la Suissesse Lara Gut-Behrami de 28/100es et la Liechtensteinoise Tina Weirather de 42/100es. Shiffrin décroche son 4e succès de la saison (en huit courses) après ceux dans les slaloms de Levi et Killington et dans le Super G de Lake Louise.

Cette dernière victoire, le 2 décembre, lui avait permis de devenir la 7e skieuse de l'histoire à s'être imposée dans toutes les disciplines.

Elle creuse l'écart en Coupe du monde. Elle totalise 589 points pour 296 à la Suissesse Michelle Gisin 5e à 76/100es samedi derrière Ragnhild Mowinckel, 4e à 67/100es. La Norvégienne pointe au 3e rang au classement de la Coupe du monde (264).

A 23 ans, la double tenante du gros globe de cristal (en plus de ses cinq petits globes de slalom) enlève sa 47e victoire en carrière en Coupe du monde. Ce deuxième Super G, s'ajoute à ses 34 slaloms, 6 géants, 1 descente, 1 combiné, 1 slalom parallèle et 2 City Events.

Shiffrin est aussi double championne olympique (slalom en 2014 et géant en 2018) et triple championne du monde de slalom (2013, 2015 et 2017).

Dimanche, un slalom parallèle est programmé dans la station olympique suisse.