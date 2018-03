Movinckel domine le géant d'Ofterschwang, 2ème grand Globe pour Shiffrin

La Norvégienne Ragnhild Mowinckel a remporté son premier succès en Coupe du monde de ski alpin, vendredi à l'occasion du slalom géant d'Ofterschwang en Allemagne. L'Américaine Mikaela Shiffrin, 3ème, est assurée de remporter, à 22 ans, son 2ème grand Globe consécutif.

Mowinckel, double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Pyeongchang (descente et géant), a signé le meilleur chrono de la première manche profitant du dossard 1 sur une neige salée.

Troisième chrono du second tracé, la Norvégienne a devancé de 66/100èmes l'Allemande Viktoria Rebensburg. La championne olympique en titre l'Américaine Mikaela Shiffrin a fini au 3ème rang à 74/100èmes.

A une épreuve de la fin, Rebensburg possède 92 points d'avance sur la Française Tessa Worley, seulement 13ème vendredi, au classement du petit globe de la spécialité. Shiffrin, 3ème à 101 points, ne peut plus briguer le globe.

Au classement général de la Coupe du monde, en revanche, l'Américaine est assurée d'un 2ème sacre consécutif. Elle totalise 1573 points soit 603 de plus que la Suissesse Wendy Holdener (952), 14ème vendredi. Il n'y a plus que 500 points à prendre. Rebensburg est 3ème et possède 847 points.