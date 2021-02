Mondiaux de skeleton : Kim Meylemans 9e à Altenberg, Tina Hermann encore titrée

Kim Meylemans a pris la 9e place, sur 24, du classement final du championnat du monde de skeleton, vendredi à Altenberg en Allemagne.



Au terme des deux derniers runs, la Belge de 24 ans a réussi le temps cumulé de 3:55.65 à 2.68 secondes de la lauréate et 1 seconde du podium.



Le titre a été remporté pour la quatrième fois et la troisième consécutive par l'Allemande Tina Hermann en 3:52.97.



Une ultime manche magistrale a permis à la championne du monde 2016, 2019 et 2020 de dépasser de 11/100es de seconde sa compatriote Jacqueline Lölling, lauréate en 2017, en tête après trois parcours.



Elle termine pour la troisième fois sur la 2e marche du podium après 2015 et 2017. Lölling avait déjà fini 2e des JO de Pyeongchang en 2018. Le bronze est revenu, comme en 2016, à la Russe Elena Nikitina, à 1.68 seconde.

Onzième après les deux premières manches, et ses 13e (59.12) et 9e (58.97) chronos dans chacune d'entre elles, Meylemans a réalisé le 10e chrono (58.75) de la 3e descente puis de la quatrième et dernière (58.81) qui ne réunissait plus que les vingt meilleures.

Kim Meylemans disputera encore la compétition mixte samedi avec Colin Freeling, engagé vendredi après-midi dans l'épreuve masculine.

Le meilleur résultat aux Mondiaux de Kim Meylemans reste une 5e place obtenue en 2017 à Königssee. L'an dernier sur cette même piste d'Altenberg, elle avait déjà fini 9e des Mondiaux. Lors des JO de 2018 à Pyeongchang, elle avait dû se contenter de la 14e place avant de devenir un an plus tard vice-championne du monde junior.