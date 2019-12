Mike Horn et son compagnon d'aventure ont atteint leur but et sont à présent hors de danger

Mike Horn et Borge Ousland, en grande difficulté en Arctique, sont proches d'être rejoints et... On le pensait surhumain, mais ses limites font finalement surface en Arctique... Mike Horn, accompagné de Borge Ousland, est en situation critique depuis plusieurs jours. Les deux aventuriers de l'extrême tentent actuellement de réaliser un exploit : traverser l'océan Glacial Arctique pendant l'été polaire en passant par le pôle nord, en trois mois, soit 1500 kilométriques dans des conditions dantesques. D'abord en bateau, ensuite sur des skis. Une expédition qui entre dans le cadre de son tour du monde d'un pole à l'autre qu'il doit réaliser en trois ans. Partis en août de l'Alaska en bateau, ils sont à pied et à ski depuis la fin du mois de septembre. Le bateau a pu avancer jusqu'à la latitude de 85 degrés nord, ils ont ensuite continuer avec leurs nombreuses affaires, et un traîneau chacun. Depuis ils n'en ont plus qu'un, qui est cassé. Les aventuriers auraient déjà dû atteindre leur objectif à la mi-novembre, mais ils ont pris du retard en affrontant des conditions particulièrement difficiles, dans une zone du monde frappée de plein fouet par le réchauffement climatique. Ils doivent donc se rationner en nourriture et ont beaucoup maigri alors qu'ils souffrent de nombreuses blessures dues au froid. Proches de l'exploit, ils refusent d'être secourus alors que leur état suscite des préoccupations. Obstinés pour certains, fous pour d'autres, ils ont tout de même accepté de recevoir une aide. Dans les heures à venir, deux guides et aventuriers polaires vont les rejoindre pour tenter de les assister et de leur permettre d'atteindre leur objectif. Lors du dernier message de Mike Horn sur son compte Instagram on perçoit l'espoir: seulement huit kilomètres séparent encore les quatre hommes.