Mikaela Shiffrin encore impériale en slalom à Zagreb

L'Américaine Mikaela Shiffrin continue à dominer de la tête et des épaules l'épreuve la plus technique de la Coupe du monde de ski alpin. Samedi après midi, la skieuse de Vail s'est offert le slalom de Zagreb, en Croatie. La triple championne du monde en titre de slalom s'est imposée au final avec 1.25 seconde d'avance sur la Slovaque Petra Vlhova et 1.75 sur la Suissesse Wendy Holdener qui décroche son 19e podium en slalom (sans victoire).

Shiffrin décroche à cette occasion la 52e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Il s'agit aussi de son 37e succès en slalom et le quatrième dans la capitale croate après 2013, 2015 et 2018. Elle n'est plus qu'à trois succès du record absolu (messieurs et dames) de victoires en slalom de Coupe du monde. Propriété d'un certain Ingemar Stenmark.

S'il s'agit de son premier succès en 2019, c'est déjà le 9e de la saison en 17 épreuves et le 5e slalom consécutif. Elle compte aussi une 2e et une 3e place.

Au classement du petit globe de la spécialité, après 7 des 12 épreuves (slalom et slaloms parallèles), l'Américaine totalise 680 points pour 580 à Vlhova et 375 à Holdener.

Au général, Shiffrin possède désormais 1214 points et est toujours en course pour le record. Là encore les deux accessits sont occupés par Vlhova (748) et Holdener (514).

Fidèle à son habitude, la double tenante de la Coupe du monde a creusé un écart conséquent dès le premier parcours. Profitant du long parcours, Shiffrin possédait 1.15 seconde d'avance sur Holdener et 1.34 sur Vlhova, qui restait sur un succès face à Shiffrin dans le City Event (slalom parallèle) d'Oslo, mardi. La Slovaque a dominé le second tracé skié sous les projecteurs mais n'a réussi à reprendre que 9/100e à l'actuelle reine du circuit.

Le prochain rendez-vous est fixé à mardi (8 janvier) à l'occasion d'un nouveau slalom en nocturne programmé à Flachau, en Autriche. Shiffrin s'y est déjà imposée à trois reprises (2013, 2014 et 2018).