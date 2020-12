Mauro Caviezel décroche enfin sa première victoire, dans le Super G de Val d'Isère

Mauro Caviezel a remporté le Super G de ski alpin de Val d'Isère, samedi en fin de matinée. Sur ce tracé "descente" raccourci en raison des chutes de neige, le tenant du petit globe de la spécialité a décroché à 32 ans la première victoire de sa carrière en Coupe du monde, après dix podiums, en 1:01:34. Le Suisse a devancé dans cette première épreuve de vitesse de la saison le Norvégien de Adrian Smiseth Sejersted de 10/100es de seconde et l'Autrichien Christian Walder de 54/100es. Ces deux derniers montent sur leur premier podium de Coupe du monde.

Au classement de la course au gros globe, après le premier des six Super G de la saison et le 5e des 39 rendez-vous, le Français Alexis Pinturault, 7e samedi, reprend seul la tête avec 276 points, seize de plus que le Suisse Marco Odermatt qui partageait la première place au départ de la course et sui s'est classé treizième. Le Croate Filip Zubcic, absent, a conservé la 3e place (208).

La première descente de la saison est prévu dimanche toujours à Val d'Isère.