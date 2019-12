Martin Fourcade retrouve la victoire en CDM à Östersund, Claude dans les points

Privé de victoire depuis près d’un an en Coupe du monde, Martin Fourcade a retrouvé la voie du succès mercredi sur l’Individuel (20KM) d’Östersund, en Suède. En difficulté l’an dernier et éclipsé par un Johannes Boe monstrueux, le Français a sorti les crocs sur cette épreuve avec un 19/20 au tir et un excellent temps de ski. Il n’avait plus gagné depuis le 15 décembre 2018 et son succès sur la poursuite d’Hochfilzen.

Seul son équipier Simon Desthieux (19/20) a pu rivaliser avec lui et a terminé avec 12.7s de retard. Quentin Fillon-Maillet (+1:50) et Emilien Jacquelin (+2: 17) ont conquis la 3e et la 4e place pour un quadruplé français historique.

Vainqueur du sprint dimanche, Johannes Boe a paru moins fringant avec deux erreurs au tir et un temps de ski décevant. Il termine 10e à 3:12 de la tête.

Côté belge, Florent Claude a réalisé le 18 sur 20 au tir et a fini à 4:36 de Fourcade. Alors que d’autres biathlètes sont encore en piste, le Français naturalisé Belge occupe la 24e place et restera dans les points. Son petit frère Fabien a quant à lui conquis une superbe 7e place.