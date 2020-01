Marchant : "Une manche référence... une sensation énorme et géniale !"

Armand Marchant a obtenu le meilleur résultat de sa jeune carrière en Coupe du monde de ski alpin en terminant cinquième du slalom de Zagreb, dimanche, en Croatie. La victoire est revenue au Français Clément Noël.

Vingtième de la première manche à 1.48 de Zenhaeusern, le Thimistérien a réussi une excellente seconde manche qui lui a permis de rester un long moment en tête, jusqu'au passage de Vinatzer, huitième de la première manche.

"C'était une super journée, ça s'est très bien déroulé. Je fais une première manche correcte. Depuis le début de la saison, en Coupe du monde, j'ai toujours eu du mal à me livrer à 100% sur une manche. J'avais à coeur de faire une grosse deuxième manche. J'ai fait mon ski du haut en bas, c'est une manche référence. Je suis bien parti et j'ai réussi à garder le rythme. Dans le dernier mur, c'est là que je me sens le plus à l'aise. J'ai tout lâché. Quand j'ai passé la ligne, je savais que j'avais fait une bonne manche. Je ne savais pas que j'étais autant en avance. C'est une sensation énorme et géniale ! C'est la première fois que je m'assieds dans le siège de leader. C'est un travail d'équipe qui est récompensé. J'ai pu montrer au ski mondial de quoi j'étais réellement capable", a expliqué Marchant par l’intermédiaire d’un message qu’il nous a transmis.