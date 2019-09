Marcel Hirscher, légende du ski, quitte le grand cirque blanc

Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand la télévision nationale autrichienne bouleverse sa grille pour programmer la diffusion en direct et à une heure de grande écoute, d'une conférence de presse, c'est que l'information est importante. C'est qu'en Autriche, Marcel Hirscher est un Dieu vivant. Son palmarès épais comme un bottin de téléphone: 67 victoires en coupe du monde (138 podiums), 5 titres de champion du monde en individuel (11 médailles mondiales), 2 médailles d'or olympiques. Rien que ça.

Le slalomeur domine le classement général de la coupe du monde, le fameux grand globe de cristal, depuis 8 ans. Sans interruption et surtout sans rien laisser aux autres. Mais à 30 ans, dont 14 à arpenter le circuit professionnel, Hirscher est fatigué. A chaque fin de saison, il laissait planer le doute quant à son avenir. Une question de priorité, de motivation, à deux ans des prochaines grandes échéances du circuit (les mondiaux de 2021 et les jeux olympiques de 2022).

Hirscher veut garder le contrôle de sa vie, quitter le grand cirque blanc au sommet de son art et se consacrer à sa vie de famille (il est papa d'une petite fille). Et vivre loin de la frénésie maladive qui l'accompagne à chacune de ses sorties dans un pays entier acquis à sa cause.

Et dont un quart de la population, 2 millions de personnes sur les 8 que compte le pays, a suivi sa dernière course à domicile en début de saison dernière, assistant, sans le savoir, à la tournée d'adieu d'une légende.