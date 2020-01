Louis Masquelier dans les pas d'Armand Marchant?

Louis Masquelier a 16 ans et a la quadruple nationalité. Il est Luxembourgeois, Suisse, Anglais et Belge (par son papa et sa grand-mère). Il va participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (du 9 au 22 janvier à Lausanne) pour la Belgique. il sera même notre porte-drapeau. Sa spécialité : le slalom géant. Rencontre.

Qui êtes-vous Louis Masquelier?

"J'ai passé la moitié de ma vie en Angleterre. Et je ne m'intéressais pas trop au ski. Et on est ensuite parti pour la Suisse. Histoire d'apprendre la langue. On devait rester six mois. Et au final, on est resté 9 ans. Pendant ces six mois, j'ai testé le hockey sur glace. Et je me suis mis au ski. D'abord pour le plaisir. Puis au niveau régional, national et enfin international. Et me voici qualifié pour les JOJ. C'est extraordinaire. Et je serai le porte-drapeau de la délégation belge lors de la cérémonie d'ouverture. C'est le rêve ultime."

Qu'est ce qui vous a motivé à faire de la compétition?

"J'ai toujours fait beaucoup de sport étant petit. Notamment le rugby. Et j'ai toujours été très compétiteur. J'ai toujours voulu être dans les meilleurs. En tennis aussi. Le ski est un sport individuel. Mais derrière moi il y la famille, les coaches, les amis...C'est incroyable. Cette qualification est incroyable."

Cette qualification a été assez rapide. Comment avez-vous fait?

"J'ai eu un mois pour amasser les points nécessaires. On a roulé plus de 5 mille kilomètres. A travers la France, la Suisse, l'Italie...16 courses au programme. Je me suis battu jusqu'au dernier jour. J'ai raté l'école pendant un mois aussi. Mais pour l'instant je peux combiner. L'école est super avec moi. Je dois rattraper le retard après l'hiver. Elle m'autorise les aller-retour entre la Suisse et l'Angleterre. Ils sont surtout fiers de moi. "

Pourquoi avoir choisi la Belgique?

"Mon père est Belge. Il est Liégeois. Ma grand-mère aussi. Et comme je me sens Liégeois aussi…"

Avec quelle ambition abordez-vous ces JOJ?

"Je serai aussi dans la catégorie au-dessus en U18. Dans ma catégorie je suis top 10. J'essayerai de terminer dans la première partie du classement. Et surtout de donner mon maximum."