Loena Hendrickx qualifiée pour le programme libre

Loena Hendrickx, 19 ans, a récolté 62,60 points à l'issue de son programme court mercredi à Saitama, au Japon, lors de la journée d'ouverture des Championnats du monde de patinage artistique. Un score qui lui assure (très largement) une place parmi les 24 finalistes qui se mesureront vendredi pour le titre et les places lors du programme libre (kür).

Notre compatriote qui était la 23e (sur 40) à monter sur la glace pour l'exécution de son programme, a été la première à atteindre le cap des 60 points malgré une chute. Elle a patiné sur le rythme de la chanson It's All Coming Back To Me de Céline Dion.

Elle est cependant restée très loin de son record, 71,50 points, établi au Nebelhorn Trophy d'Oberstdorf en septembre 2018.

Et encore plus loin des 75,96 points obtenus par la Kazakhe Elisabet Tursynbaeva, qui était alors la tête d'affiche du tableau, où Hendrickx apparaissait en huitième position après le passage de 35 concurrentes.

Il faut cependant préciser que la patineuse d'Arendonk n'affichait pas de très hautes ambitions en arrivant à la Super Arena de Saitama.

"Je suis juste déjà très contente d'être là", avouait-elle en effet, après quatre mois sans compétition à cause d'une blessure au dos.

Elle s'était classée neuvième l'année dernière à Milan, mais serait cette fois satisfaite avec un top-15.