Lindvik crée la surprise à Garmisch-Partenkirchen, Kobayashi reste leader

Marius Lindvik a remporté mercredi la deuxième des quatre manches de la Tournée des Quatre Tremplins. Sur le tremplin de Garmisch-Partenkirchen, le Norvégien a devancé l'Allemand Karl Geiger et le Polonais David Kubacki pour signer sa première victoire en Coupe du monde. Le Japonais Ryoyu Kobayashi, vainqueur l'an dernier de la Tournée des quatre tremplins en réalisant le Grand Chelem et victorieux du premier rendez-vous dimanche à Obertsdorf, a dû se contenter de la 4e place.

Lindvik, 21 ans et champion du monde juniors en 2018, a égalé le record du tremplin allemand en sautant à 143,5 mètres, autant que le Suisse Simon Ammann il y a dix ans. Avec un deuxième saut à 136m, il a totalisé 289,8 points. Geiger et Kubacki, déjà deuxième et troisième à Obertsdorf, ont respectivement terminé avec 285 et 284 points.

Si Kobayashi est passé à côté d'une sixième victoire de rang, il a tout de même conservé sa place de leader. Le Japonais de 23 ans, également en tête du classement général de la Coupe du monde, compte 587,2 points. Karl Geiger (580,9) et Dawid Kubacki (578.7) sont en embuscade alors que Marius Lindvik est 4e (568.3). La Tournée se poursuivra à Innsbruck le 4 janvier et se terminera à Bischofshofen le 6 janvier.