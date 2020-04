Les sportifs se confi(n)ent : Armand Marchant, du ski au moto-cross

Armand Marchant, le meilleur skieur belge est confiné dans la ferme familiale du côté de Thimister. Habituellement, à cette période de l’année, il aurait dû être sur ses skis pour disputer les championnats de Belgique qui se déroulent généralement la première semaine des vacances de Pâques, une fois la coupe du monde terminée.

"Je suis rentré à la maison plus tôt que d’habitude " nous explique Armand Marchant depuis le domicile familial. "Le point positif, c’est que je passe du temps avec mes parents, ce que j’ai rarement l’occasion de faire. Et que je me suis lancé dans un bloc d’entraînement d’endurance qui est habituellement la première partie de préparation de l’hiver qui arrive."

Et pour pallier le manque de sensations fortes que procure le ski, il s’est remis au moto-cross, discipline familiale historiquement pratiquée par son père. "Nous avons la chance d’avoir des pairies autour de la ferme, du coup, je me suis fait un terrain de cross. Ça me permet de ressentir un peu l’adrénaline et les sensations de vitesse que je connais habituellement sur mes skis. Parce que ce n’est pas en jardinant que je vais pouvoir retrouver les palpitations que la glisse et la vitesse me procurent."

Une fois le confinement terminé, Armand rêve d’un bon resto avec ses potes qu’il n’a pas vus depuis plusieurs mois. "Ça commence à faire long puisque pendant la saison, je suis à l’étranger pendant plusieurs mois et que je ne vois personne. J’en profiterai aussi pour aller voir mes grands-parents et le reste de ma famille que je n’ai pas eu l’occasion de croiser depuis le début de l’hiver. Pour le reste, comme tout le monde, je prends mon mal en patience."