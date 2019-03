Les Chinois Sui/Han sacrés champions du monde de patinage en couples

Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han ont remporté leur deuxième titre de champions du monde de patinage artistique en couples, jeudi à Saitama (Japon), où les Français Vanessa James et Morgan Ciprès se sont classés cinquièmes au lendemain d'une collision dès l'échauffement.

Sui et Han, sacrés une première fois en 2017, ont totalisé 234,84 points, meilleur total de l'hiver. Ils devancent deux paires russes : Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (228,47), en tête après le programme court, et Natalia Zabiiako et Alexander Enbert (217,98).

Sui (23 ans) et Han (26 ans), vice-champions olympiques en titre, ne disputaient que leur deuxième compétition de la saison. Le couple chinois n'a fait son retour sur la glace qu'il y a un peu plus d'un mois, après avoir manqué la première moitié de l'hiver en raison d'une fracture de fatigue à un pied de la patineuse.

Tarasova (24 ans) et Morozov (26 ans) montent eux sur le podium mondial pour la troisième année consécutive : troisièmes en 2016, ils avaient déjà été médaillés d'argent la saison passée.

Leurs compatriotes Zabiiako et Enbert obtiennent, eux, leur première médaille mondiale.