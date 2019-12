Les Belgian Rockets se sont lancés à Winterberg

Jeux d’Hiver 1948 à Saint Moritz en Suisse, un équipage belge de bob à 4 décroche la médaille d’argent. Plus de 70 ans plus tard, le bobsleigh belge renaît. 8 mois après des sélections pour former une équipe, un bob à deux noir jaune rouge s’est élancé lors d’une compétition officielle cette semaine à Winterberg. Récit d’une première un peu historique.

Trois gars pour un bob

L'équipe belge de bobsleigh à deux - © RTBF

Il faut être un peu fou pour faire du bobsleigh. Se lancer à plus de 120 kms/h dans une caisse à savon sur patins dans une descente longue d’un kilomètre, ce n’est pas la discipline la plus sécurisante. C’est peut-être pour ça que depuis quelques années, la Belgique ne possède pas d’équipe de bobsleigh. Mais ça vient de changer grâce à trois gars : Jasper Van Hauwermeiren, c’est le pilote, Denis Hanjoul et David Vivegnis les deux freineurs. Trois mecs pour un bob à deux, pour la Fédération belge qui rêve in fine d’un bob à 4, c’est important d’avoir déjà deux freineurs mais du coup David Vivegnis fait, pour l’instant, office de remplaçant.

Un statut qui n’empêche pas les trois bobeurs de s’entendre à merveille. D’autant plus que la cohésion (comme la coordination) est fondamentale dans ce sport. Pour assurer la gestuelle très technique de la poussée au départ mais aussi pour encaisser les chocs de la descente, ensemble. Et puis quand on commence le bobsleigh, on se crashe, beaucoup : " Pour l’instant, j’ai eu 23 runs et 12 chutes donc c’est pas mal ! " explique Denis. " Non mais ça reste un sport super, j’adore ! ". Ce n’a pas été le cas de tout le monde. Beaucoup de sportifs sélectionnés lors des tests ont abandonné après avoir testé la sensation de la piste. A l’arrivée ils n’étaient plus que trois à disputer cette première compétition officielle à Winterberg, une des 19 pistes mondiales de bob.