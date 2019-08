Le patineur Jorik Hendrickx officialise la fin de sa carrière

Jorik Hendrickx, 27 ans, a officialisé la fin de sa carrière de patineur artistique pour se diriger vers une carrière de coach. Après avoir pris part à deux Jeux Olympiques, Jorik Hendrickx, le frère de Loena, patineuse de talent elle aussi, a connu une grosse blessure au genou et s'était déjà retiré de la glace en novembre dernier.

La motivation pour revenir au plus haut niveau n'était plus la même. En 2014 à Sotchi, Jorik Hendrickx avait pris la 16e places des JO pour finir 14e quatre ans plus tard à Pyeongchang en Corée du Sud.

Son meilleur résultat international remonte à 2017 avec une quatrième place aux championnats d'Europe à Ostrava. Il s'entraînait avec Carine Herrygers qui coach aussi sa sœur qu'il suit déjà sur le circuit. L'idée est d'intégrer son staff.