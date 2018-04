Le légendaire biathlète norvégien Bjoerndalen raccroche

Légende du biathlon, le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, a annoncé mardi, à 44 ans, sa retraite sportive au terme de la saison. Athlète masculin le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, le "roi Ole" a déclaré mardi à Simonstranda, à l'ouest d'Oslo, devant la presse, "J'aurais bien continué quelques années de plus mais c'est ma dernière saison". Il a invoqué des motifs de santé (fibrilation auriculaire et arythmie cardiaque) et familiaux pour expliquer sa décision.

Au cours de ses 25 ans de carrière ski de fond aux pieds et carabine à la main, Bjoerndalen est monté sur 13 podiums olympiques (8 or, 4 argent, 1 bronze). Il est le sportif masculin le plus médaillé aux JO d'hiver. Seule sa compatriote la fondeuse Marit Bjoergen a fait mieux à l'issue des JO de Pyeongchang (Corée du Sud).

Bjoerndalen compte aussi à son palmarès six coupes du monde générales (la première en 1998 et la dernière en 2009), 95 victoires et 179 podiums en 421 épreuves de Coupe du monde et 20 titres mondiaux (et un total de 45 médailles). Sa dernière victoire remonte au 2 décembre 2015 au 20 km d'Oestersund en Suède. Son meilleur résultat de la saison est une 12e place.

Bjoerndalen n'avait pas été sélectionné pour les épreuves de Pyeongchang en Corée du Sud et n'a pu ainsi disputer ses septièmes Jeux Olympiques