Le Français Alexis Pinturault blessé à la cuisse

Alexis Pinturault souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, a communiqué mardi la fédération française de ski (FFS). Le Français s'est blessé lundi lors du slalom géant parallèle d'Alta Badia en Italie.

"Suite au géant parallèle d'Alta Badia en Coupe du Monde, Alexis Pinturault souffre d'une lésion musculaire de 6 mm du muscle long adducteur de sa cuisse gauche. Tout est mis en place pour qu'il puisse participer à Bormio", a indiqué un tweet de la FFS.

Bormio accueille dimanche le combiné, discipline dans laquelle Pinturault est champion du monde en titre, et reprend aussi la descente de Coupe du monde annulée samedi à Val Gardena, en Italie aussi. Cette descente n'avait pas pu se dérouler à cause du brouillard et sera recasée vendredi.

L'étape mythique du circuit masculin de Bormio proposera donc deux descentes (vendredi puis samedi) outre le combiné dimanche.