Le champion du monde Mathieu Faivre remporte le slalom géant de Bansko

Le Français Mathieu Faivre, récent champion du monde de la discipline, a remporté le slalom géant de Bansko comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dimanche, en Bulgarie.

En tête dès la première manche, le Français a devancé dimanche de 75/100 le Suisse Marco Odermatt, qui reprend des points au classement général à Alexis Pinturault, troisième à 81/100. Faivre signe la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde, après un succès à Val d'Isère en 2016. Le Français de 29 ans vient de décrocher deux titres mondiaux à Cortina d'Ampezzo, en parallèle et en géant, la semaine dernière.

Au classement général de la Coupe du monde, Pinturault (1.034 points), mène de 210 points devant Odermatt. Au classement de la discipline, l'écart entre les deux hommes est de 25 points en faveur du Français (550 points).

Il reste neuf courses à disputer: deux descentes et à super-G à Saalbach-Hinterglemm (5, 6 et 7 mars), un géant et un slalom à Kranjska Gora (13-14 mars) et les finales à Lenzerheide (15-21 mars).