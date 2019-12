La Slovaque Vhlova remporte le slalom parallèle de St Moritz

La Sovaque Petra Vhlova, grande favorite en l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin, a remporté dimanche le slalom parallèle de St Moritz (Suisse) en dominant en finale la Suédoise Anna Swen-Larsson.

L'Autrichienne Franziska Gritsch, 22 ans, a pris la 3e place, pour décrocher le premier podium de sa carrière, en remportant la petite finale face à la Slovène Meta Hrovat.

Troisième la veille du super-G remporté par l'Italienne Sofia Goggia, Shiffrin avait décidé de faire l'impasse sur le slalom parallèle de St Moritz pour mieux préparer le géant de Courchevel mardi et les épreuves de vitesse de Val d'Isère prévues le week-end prochain.

Deux autres slaloms parallèles sont programmés cette saison à Sestrières (Italie) et Are (Suède) et un globe de cristal de la spécialité sera décerné à l'issue.