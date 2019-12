La Belgique aura un bobsleigh masculin cette saison, avec un francophone à bord

David Vivegnis s'est fait un nom dans le milieu de l'haltérophilie belge ces derniers mois. Mais c'est une toute autre aventure qu'il a entamée en parallèle en avril dernier. Et ce vendredi 13 décembre, à Winterberg, il fera partie de la première équipe masculine de la nouvelle vague du bobsleigh belge à prendre part à une compétition.

La Belgique et le bobsleigh, c'est une histoire qui a repris il y a 13 ans déjà. A l'initiative de l'homme d'affaires Geert Vanvaerenvergh. Il rêvait d'inscrire la Belgique dans le sillage de l'histoire des 'Rasta Rockett'. Avec un certain succès puisque les filles, devenues 'Belgian Bullets', ce sont qualifiées pour trois Jeux Olympiques. Un succès resté exclusivement féminin depuis lors. En tout cas jusqu'au 24 avril 2019. A cette date, la fédération de bobsleigh a organisé son premier recrutement mixte. "Chaque année, on m'interrogeait sur le lancement d'une équipe masculine, explique Geert Vanvaerenbergh, manager heureux du bob belge. "Et aujourd'hui je suis content de l'avoir fait. J'avais, en fait, non seulement le rêve de lancer une équipe d'hommes, mais aussi l'espoir de trouver des athlètes francophones, car on me reprochait que ce projet était plus flamand que belge". Et il l'a donc trouvé son athlète francophone. Il s'agit de David Vivegnis, 29 ans. Ce Liégeois, ancien athlète, a développé une certaine puissance bien utile au bobsleigh. "Depuis quelques années, je pratique l'haltérophilie", nous dit-il. "Et c'est grâce à ça que j'ai découvert le bobsleigh. Au final, ça paie. Donc je m'y accroche"

Et il faut aussi que le cœur soit bien accroché. Ces derniers mois, David Vivegnis a découvert le bobsleigh. Ainsi que ses difficultés insoupçonnées. "Le plus dur c'est le stress et le manque de protection. C'est un peu comme dans un parc d'attraction, avec des pointes à 125km/h, sauf que là, t'as pas de ceinture !"

Heureusement les nombreuses chutes, qui font partie de l'apprentissage, sont généralement sans conséquence. Quoi qu'il en soit il faudra s'y faire : Geert Vanvaerenbergh, le manager mise beaucoup sur cet équipage masculin. "On peut rêver de médaille olympique. Enfin j'exagère un peu. Mais une participation aux JO oui. Pour 2022 ce sera juste. Mais pourquoi pas pour 2026. Ce sera en Italie."

Soit pas trop loin pour les supporters. Reste donc d'ici là au pendant masculin des 'Belgian Bullets' à se trouver un petit nom d'équipe.