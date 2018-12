L'insatiable Shiffrin décroche son 50e succès en Coupe du Monde

#Alpine Skiing Mikaela Shiffrin (23) becomes the first woman to win 50 @fisalpine World Cup races before her 24th birthday.

La championne olympique de Sotchi a devancé la Slovaque Petra Vlhova et la Suédoise Frida Hansdotter. Elle relègue ses plus proches rivales à respectivement 29 et 37 centièmes. La 4e, la Suissesse Wendy Holdener, pointe déjà à plus d'une seconde.



La skieuse de Vail avait été la plus rapide en première manche mais sa marge était ténue (4 centièmes). Elle a dû sortir son meilleur ski pour s'imposer. Elle était même en retard au deuxième intermédiaire du deuxième tracé. Sa classe naturelle a fait la différence dans la dernière portion de la piste.



Shiffrin rejoint Schild au sommet du slalom



La lauréate des deux derniers gros globes de cristal est la 4e skieuse au plus grand total de succès derrière sa compatriote Lindsey Vonn (82), l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (62) et la Suissesse Vreni Schneider (55), qu'elle pourrait dépasser cette saison si elle continue sur ce rythme effréné.



Avec 35 victoires en slalom, Shiffrin égale également la meilleure marque de l'histoire dans la discipline, jusqu'ici possession de l'Autrichienne Marlies Schild.



A noter que Marjolein Decroix a signé le 54e temps de la première manche en 53.16, à 5.46 de Shiffrin. Elle n'a donc pas pu disputer la seconde manche, réservée aux 30 meilleures.



Au classement général, Shiffrin accroît son avance en tête. La skieuse du Vail compte 889 points et une marge de 501 points sur Vlhova (388).



Le weekend prochain, la Coupe du monde féminine fera étape à Semmering, en Autriche, pour un slalom géant le vendredi et un slalom le samedi, soit deux nouvelles occasions pour Shiffrin d'accroître un peu plus son imposant palmarès.