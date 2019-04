L'ex-athlète Damien Broothaerts retenu dans l'équipe belge de Bobsleigh

La fédération belge de bobsleigh et de skeleton a sélectionné neuf athlètes pour intégrer les équipes de bobsleigh mercredi à l'issue d'une journée de tests à Louvain, a expliqué Geert Vanvaerenbergh, le CEO de la fédération à l'Agence BELGA.

Le nom le plus connu dans la sélection est sans aucun doute celui de Damien Broothaerts, multiple champion de Belgique sur les haies, prêt à 36 ans à écrire un nouveau chapitre dans sa carrière sportive. Les quatre autres athlètes masculins sélectionnés sont les frères Niels et Klaas Huwel, Niels Mertens et Wout Verhoeven. La saison prochaine, la fédération belge commencera avec un bob à deux chez les messieurs, qui pourrait éventuellement devenir un bob à quatre ensuite.

Quatre athlètes féminines ont également été retenues: Sara Aerts, Loes Hubrecht, Dora De Haseleer et Katrien De Neve. Les Belgian Bullets des années précédentes ont également dû passer les tests, et la pilote An Vannieuwenhuyse, la numéro un belge de la saison dernière, n'a pas été sélectionnée parmi les quatre. Elle s'est retrouvée dans une deuxième catégorie avec des athlètes sur lesquelles la fédération doit encore délibérer. Elles auront une deuxième chance, mais seront testées tous les mois pour juger de leur évolution. Kelly Van Petegem s'est également retrouvée dans cette deuxième catégorie.

"Nous les avons laissé participer à cette évaluation pour qu'elles se remettent en question", avance-t-on à la fédération. "En ce qui concerne An Vannieuwenhuyse, on peut dire qu'elle n'a pas eu une saison heureuse. Nous attendons un signal clair de sa part dans les mois à venir."

Au total, une trentaine d'athlètes s'étaient présentés à Louvain mercredi, dont vingt messieurs. Sous l'œil attentif de Vanvaerenbergh et de Rudi Diels, ils ont effectué un test de sprint sur soixante mètres, suivi d'un exercice de sprint avec poids pour imiter le départ. Enfin, il y a eu un saut en hauteur à l'arrêt, un bon indicateur pour mesurer l'explosivité dans les jambes.